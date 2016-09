Die Mannschaft von Jürgen Klopp, die in dieser Saison in der Lage scheint, mit den Besten mitzuhalten, ging durch Tore von Dejan Lovren und Jordan Henderson bis in die 36. Minute 2:0 in Führung. Henderson traf mit einem herrlichen Schuss aus gut 25 Metern.

Der FC Chelsea konnte nur noch verkürzen: Nach einer guten Stunde erzielte Diego Costa seinen bereits 5. Treffer in der laufenden Meisterschaft. Der Ausgleich gelang den Londonern aber nicht mehr, auch weil Liverpool in der Schlussphase sehr geschickt den Ball in den eigenen Reihen hielt.

Für Chelseas Coach Antonio Conte ist die Heimniederlage eine seit langer Zeit nicht mehr erlebte Enttäuschung. Der ehemalige italienische Nationalcoach hatte mit Juventus Turin und Chelsea 30 Heimspiele in Folge ungeschlagen überstanden.

Chelsea - Liverpool 1:2 (0:2). - 41'514 Zuschauer. - Tore: 17. Lovren 0:1. 36. Henderson 0:2. 62. Diego Costa 1:2.

Rangliste: 1. Manchester City 4/12 (11:4). 2. Everton 4/10 (7:2). 3. Chelsea 5/10 (10:6). 4. Liverpool 5/10 (11:8). 5. Manchester United 4/9 (7:3). 6. Tottenham Hotspur 4/8 (7:2). 7. Arsenal 4/7 (8:6). 8. Hull City 4/7 (5:3). 9. Middlesbrough 4/5 (4:4). 10. Watford 4/4 (7:8). 11. Crystal Palace 4/4 (3:4). 12. West Bromwich Albion 4/4 (2:3). 13. Swansea City 4/4 (4:6). 14. Bournemouth 4/4 (3:5). 14. Burnley 4/4 (3:5). 16. Leicester City 4/4 (4:7). 17. West Ham United 4/3 (5:9). 18. Southampton 4/2 (3:6). 19. Sunderland 4/1 (3:8). 20. Stoke City 4/1 (2:10).