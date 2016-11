Der US-Verband gab am Montag in Chicago angesichts der jüngsten Misserfolge die vorzeitige Trennung vom ehemaligen Bundestrainer bekannt. Die Amerikaner sind mit zwei Niederlagen - 1:2 gegen Mexiko und 0:4 in Costa Rica - in die entscheidende Phase der Qualifikation für die WM 2018 in Russland gestartet.