Die Katalanen haben vor dem Duell mit Real Madrid bereits sechs Punkte Rückstand auf den Erzrivalen, eine Niederlage würde den Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung einen schweren Dämpfer versetzen.

Innenverteidiger Gerard Piqué ist sich der kniffligen Ausgangsposition bewusst. "Sie haben den Luxus, dass sie verlieren könnten, den haben wir nicht. Wenn wir verlieren, werden die Dinge noch komplizierter für uns."

Aus den vergangenen zwei Meisterschaftspartien holte Barcelona nur zwei Punkte, wodurch Trainer Luis Enrique nach dem schlechtesten Meisterschaftsstart seit zwölf Jahren in die Kritik geriet. Dennoch gab sich Enrique, der den "Clasico" sowohl als Spieler von Barcelona als auch von Real Madrid erlebte, gelassen. "Das Spiel ist für uns die Chance, näher an Real heranzukommen, nicht mehr", betonte Luis Enrique und richtete einen Appell an seine Spieler: "Entscheidend in so einem Spiel ist, die eigenen Emotionen zu kontrollieren."

Dass sich die Madrilenen zuletzt in starker Verfassung präsentierten und sich von den Katalanen absetzten, wollte der Barcelona-Coach nicht überbewerten. "In diesem Match hat das, was auf dem Rasen passiert, wenig mit der Tabellensituation zu tun."

Grosse Hoffnungen setzt Luis Enrique nicht nur auf den "Clasico"-Rekordschützen Lionel Messi (21 Tore gegen Real), sondern auch auf Andres Iniesta. Der Regisseur fiel zuletzt wegen einer Knieverletzung sechs Wochen aus und steht nun vor seinem Comeback.

Die "Königlichen" hingegen müssen auf den verletzten Gareth Bale verzichten. Dennoch spekuliert Trainer Zinédine Zidane mit einer Fortsetzung des Erfolgsserie - der Champions-League-Sieger ist bereits seit 32 Pflichtspielen ungeschlagen und damit noch zwei Partien vom Klubrekord entfernt. Spaniens Allzeit-Bestmarke mit 39 Spielen ohne Niederlage hatte der FC Barcelona vor einigen Monaten aufgestellt.

Die Katalanen holten in den vergangenen acht Saisons sechsmal die Meisterschaft, für Rekordchampion Real blieb in diesem Zeitraum nur ein Titel. Ein erster Schritt, diesen Trend umzukehren, wäre ein Sieg vor knapp 100'000 Zuschauern im Camp Nou, obwohl Zidane beteuerte: "Was auch immer passiert, das Resultat wird im Titelrennen nicht entscheidend sein."