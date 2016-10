"Also in dieser Form und mit dieser Mannschaft wird Deutschland wieder Weltmeister", sagte Hitzfeld der "Passauer Neuen Presse" nach dem 3:0-Erfolg Deutschlands im zweiten Qualifikationsspiel gegen Tschechien am Samstag. "Das Spiel in Hamburg hat gezeigt, dass es einfach passt im Team", sagte der ehemalige Schweizer Nationaltrainer: "Da ist so viel Qualität in dieser deutschen Mannschaft, defensiv wie offensiv. Der Grossteil der Profis spielt bei europäischen Topklubs, dadurch hat Jogi Löw personell unheimlich viele Alternativen."

Im dritten Qualifikationsspiel trifft der Weltmeister am Dienstagabend in Hannover auf den EM-Achtelfinalisten Nordirland.