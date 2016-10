Als 17-Jähriger hatte er Eintracht Frankfurt einst verlassen, um sein Glück bei Manchester United zu finden. Sportlich mochte dies dann zwar nicht ganz gelingen, doch an seinem privaten Glück hatten die Roten Teufel schon ihren Anteil. Neumayr war zu jener Zeit in Manchester oft mit dem heutigen Barcelona-Star Gerard Piqué zusammen.

In den gemeinsamen Ferien in Piqués Heimat lernte Neumayr dann seine heutige Frau kennen, die in Barcelona studierte und modelte. «Damals hatte sie noch nicht so viel mit Fussball am Hut, inzwischen versteht sie aber viel davon», sagt Neumayr. Nach den Spielen, wenn die Kinder im Bett seien, würden sie die Partie meistens noch miteinander besprechen, sagt Neumayr. «Sie ist viel rationaler als ich, und das tut mir gut, weil ich manchmal sehr emotional bin.»

Neumayr schaut sich aber auch selber jede seiner Partien zu Hause noch einmal in voller Länge an. «Dann blicke ich explizit nur auf mich: Muss ich schneller verschieben? Mehr dirigieren? Habe ich in dieser und jener Situation die richtige Entscheidung getroffen? Auf dem Platz hat man eine andere Wahrnehmung als von ausserhalb. Solche Analysen helfen mir enorm», sagt Neumayr. Mit Piqué, dem Götti seiner Tochter, hält Neumayr weiter ständigen Kontakt. Nach den letzten Weihnachten hat er mit seiner Familie Piqué, dessen Lebensgefährtin Shakira und die beiden Kinder in Barcelona besucht und ein paar Tage bei ihnen gewohnt. «Aber nicht nur über Fussball geredet», betont Neumayr.

In absehbarer Zeit wird er den Schweizer Pass bekommen. Muss Nationalcoach Vladimir Petkovic bald einen neuen Namen in sein Notizbuch eintragen? «Die Nati hat schon so viele gute Spieler, die braucht mich nicht», sagt der Deutsche. Was ihn nicht daran hindern wird, alles dafür zu tun, um heute im St. Jakob-Park ein grosses Spiel zu machen. Wenn die Schwiegermutter nicht jubelt, wird es ein guter Abend.