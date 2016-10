Nationalmannschaftspausen. Sie kommen für einen Clubtrainer immer ungelegen. Insbesondere dann, wenn sie die dringend nötige Aufarbeitung vergangener Partien verunmöglichen. So war dies nach dem Spiel des FC Basel gegen den FC Thun der Fall. Jenes Spiel, in dem sich der FCB von einer Seite zeigte, die «niemandem gepasst hat. Weder den Fans, noch der Mannschaft», wie Urs Fischer sagt. Eine Botschaft, die er seiner Mannschaft aber erst zehn Tage später in aller Deutlichkeit überbringen konnte.

Denn so lange musste er auf insgesamt 18 Spieler verzichten, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Seit Mittwoch ist der Grossteil des Kaders wieder in Basel, mit Eder Balanta ist am Donnerstagabend auch noch der letzte Ausgeflogene wieder zurückgekehrt. «Wir haben nicht alles mit allen anschauen können. Aber: Die Spieler haben ihr Fett weg bekommen. Ich denke aber auch, dass das Unentschieden zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist.»

Eine Art Weckruf also, der nötig war. Denn das Thun-Spiel war nur der Tiefpunkt einer bereits länger andauernden Talfahrt - spielerisch gesehen, nicht resultatmässig. Die Leistungen wurden immer schwächer, die Spiele enger, die Resultate glücklicher. Aber am Ende reichte es immer. Bis zu jenem Spiel eben. Weil die Mannschaft in Fischers Augen etwas vermissen liess: «Sie sind gleich viel gelaufen wie in den Spielen zuvor. Aber die Bereitschaft fehlte. Jene, ins Eins gegen Eins zu gehen, diese Situationen überhaupt schon nur anzunehmen, aber auch jene Bereitschaft, sich ohne Ball zu bewegen.» Dies habe er in einer ausführlicheren Analyse als sonst deutlich gemacht.