Carlos Alberto gewann den WM-Titel 1970 an der Seite von Pelé. Beim 4:1-Finalsieg gegen Italien gehörte er zu den Torschützen. Er spielte für Fluminense, Botafogo, Flamengo und Santos in Brasilien sowie für verschiedene Klubs in den USA, so auch die New York Cosmos.

Nach dem Rücktritt als Spieler im Jahr 1982 war Carlos Alberto als Trainer tätig. Neben Teams im eigenen Land betreute er unter anderen die Nationalmannschaften von Nigeria, Oman und Aserbaidschan.