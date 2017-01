Taylor hatte die "Three Lions" 1990 als Nachfolger von Bobby Robson übernommen. Bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden scheiterte er mit seiner Mannschaft jedoch bereits in der Vorrunde. Nach der verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA trat er zurück.

Taylor war für seine häufig als unattraktiv empfundene Spielweise mit langen Bällen und schnellen Stürmern bekannt, die sich jedoch oft als erfolgreich erwiesen hat. Auf Vereinsebene wurde er als Trainer des FC Watford (1983) und von Aston Villa (1990) hinter Meister FC Liverpool zweimal Zweiter.

Nach dem Ende seiner Trainerlaufbahn war Taylor seit 2004 hauptsächlich als Experte für den britischen Fernsehsender BBC tätig.