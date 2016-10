Gareth Southgate wurde Ende September nach der Trennung von Sam Allardyce zum Nationalcoach befördert. Der ehemalige U21-Verantwortliche hat nun bis November Zeit, sich für ein langfristiges Engagement zu empfehlen. Das Beste beim ersten Auftritt unter dem 46-Jährigen war das Resultat. Die beiden Tore vor 81'781 Zuschauern im Wembley-Stadion schossen Daniel Sturridge (29.) und Dele Alli (38.). Ansonsten hatten die vorab in der zweiten Halbzeit fantasielos anstürmenden Engländer noch drei, vier Chancen, die der gute maltesische Goalie Andrew Hogg entschärfte.

Um den zweiten Sieg im zweiten WM-Qualifikationsspiel, nach jenem in der Slowakei, musste England nie zittern. Dafür war Malta, dass in 94 WM-Qualifikationsspielen gerade mal 15 Punkte geholt hat, zu harmlos. Joe Hart, der Keeper der Gastgeber, musste erst in der 81. Minute ein erstes und einziges Mal ernsthaft intervenieren. Für die Zukunft von Southgate ist das Spiel gegen Malta kaum von Belang. Wichtiger werden die nächsten beiden WM-Qualifikationspartien sein: am Dienstag in Slowenien und am 11. November gegen Schottland. Den letzten Match des Jahres bestreitet England am 15. November im Test gegen Spanien.

Norwegen blamiert sich

Norwegen steht in der Gruppe C weiterhin ohne Punkte und Tore da. Nach dem entschuldbaren 0:3 gegen Weltmeister Deutschland blamierten sich die Skandinavier mit einem 0:1 in Aserbaidschan. In Baku, wo die Schweiz vor etwas mehr als 20 Jahren eine der berüchtigsten Niederlagen ihrer Geschichte kassiert hatte, sorgte ein Treffer von Maxim Medwedjew in der 11. Minute für die Entscheidung. Für Aserbaidschan war es erst der sechste Sieg in der WM-Qualifikation, aber der zweite in Folge nach dem 1:0 in San Marino.

Telegramme

Gruppe C:

Aserbaidschan - Norwegen 1:0 (1:0)

Baku. - Tor: 11. Medwedjew 1:0. - Bemerkungen: Norwegen ohne Mohamed Elyounoussi (Basel/U21-Nationalmannschaft).

Gruppe E:

Armenien - Rumänien 0:5 (0:4)

Jerewan. - Zuschauer. - Tore: 4. Stancu (Foulpenalty) 0:1. 10. Popa 0:2. 12. Marin 0:3. 29. Stanciu 0:4. 59. Chipciu 0:5. - Bemerkungen: 3. Rote Karte gegen Malakjan (Armenien).

Montenegro - Kasachstan 5:0 (1:0)

Podgorica. - Tore: 24. Tomasevic 1:0. 59. Vukcevic 2:0. 64. Jovetic 3:0. 73. Beciraj 4:0. 78. Savic 5:0. - Bemerkungen: Montenegro ohne Zverotic (Sion/Ersatz).

Gruppe F:

England - Malta 2:0 (2:0)

London. - 81'781 Zuschauer. - Tore: 29. Sturridge 1:0. 38. Alli 2:0.

England: Hart; Walker, Cahill, Stones, Bertrand (19. Rose); Rooney, Henderson, Alli; Walcott (68. Rashford), Sturridge (74. Vardy), Lingard.

Bemerkungen: England u.a. ohne Kane, Lallana und Sterling (alle verletzt).

Ranglisten

Gruppe C. Resultate: Aserbaidschan - Norwegen 1:0 (1:0). - Um 20.45 Uhr: Deutschland - Tschechien und Nordirland - San Marino.

Rangliste: 1. Aserbaidschan 2/6 (2:0). 2. Deutschland 1/3 (3:0). 3. Nordirland 1/1 (0:0). 3. Tschechien 1/1 (0:0). 5. San Marino 1/0 (0:1). 6. Norwegen 2/0 (0:4).

Gruppe E. Resultate: Armenien - Rumänien 0:5 (0:4). Montenegro - Kasachstan 5:0 (1:0). - Um 20.45 Uhr: Polen - Dänemark.

Rangliste: 1. Montenegro 2/4 (6:1). 1. Rumänien 2/4 (6:1). 3. Dänemark 1/3 (1:0). 4. Polen 1/1 (2:2). 5. Kasachstan 2/1 (2:7). 6. Armenien 2/0 (0:6).

Gruppe F. Resultate: England - Malta 2:0 (2:0). - Um 20.45 Uhr: Schottland - Litauen und Slowenien - Slowakei.

Rangliste: 1. England 2/6 (3:0). 2. Schottland 1/3 (5:1). 3. Litauen 1/1 (2:2). 3. Slowenien 1/1 (2:2). 5. Slowakei 1/0 (0:1). 6. Malta 2/0 (1:7).