Für die Ausrufezeichen ist die Nationalmannschaft besorgt. Seit 1988 sind die Färöer Fifa-Mitglied, das erste Länderspiel fand gegen Island statt (0:1). Nach der Aufnahme in die Uefa das erste Pflichtspiel – und dann das: Am 12. September 1990 gewinnt eine Gruppe von Fischern, Holzarbeitern und Erdölbohrern 1:0 gegen Österreich. Eine Sensation. Ein Wunder. Der Partie ist sogar ein eigener Wikipedia-Eintrag gewidmet. Bis heute ist der 12. September auf den Färöern ein besonderer Tag, in unserem Nachbarland hingegen spricht man besser niemanden darauf an. Das Spiel wurde übrigens in Schweden ausgetragen, weil damals Länderspiele auf Kunstrasen noch nicht erlaubt waren: Brauchbare Naturrasen-Plätze sind aus klimatischen Gründen Mangelware und Glückssache.

Siegtorschütze bei der Geburtsstunde des Färinger Fussballmärchens war Torkil Nielsen, heutzutage ein begnadeter Schachspieler. Im Tor stand ein gewisser Jens Martin Knudsen, dessen weisse Pudelmütze jedem österreichischen Kind ein Begriff ist. Knudsen hütete während 18 Jahren das Tor der Inselkicker, 2006 trat er mit 39 Jahren ab. Er teilte sich den Job mit Jakup Mikkelsen, der sogar bis 2012 im Nationalteam spielte und später als 43-Jähriger mit seinem Sohn Poul in der ersten Mannschaft des IF Fuglafjorour auf dem Platz stand. Das wohl älteste Goalieduo der Welt war auch bei den vier bisherigen Duellen zwischen den Färöer-Inseln und der Schweiz dabei: Die Schweiz gewann jedes Mal, der höchste Sieg war das 6:0 im September 2004 in Basel.

Multitalent Pall Klettskaro

Die Schweizer sind somit bisher um eine Blamage herumgekommen. Ganz anders wie bereits erwähnt die Österreicher. Unter den 24 Siegen in den bislang 174 Färinger Länderspielern finden sich weitere Perlen. Etwa die zwei Siege (1:0; 2:1) gegen Griechenland in der Qualifikation für die EM 2016: Für den einst stolzen Europameister von 2004 der Tiefpunkt des steten Niedergangs, für die Färöer die Metamorphose vom belächelten Fussballzwerg zum respektierten Aussenseiter. Bis heute ist nur die Hälfte des Nationalmannschafts-Kaders Profis, der Aufschwung resultiert aus anderen Gründen: Eine Mannschaft, deren Gerüst seit Jahren das gleiche ist. Und Trainer Lars Olsen, der 1992 mit Dänemark aus dem Nichts Europameister geworden ist und so geeignet ist wie kein Zweiter, um einer auf dem Papier unterlegenen Mannschaft das Erfolgs-Gen einzuimpfen. Der ehemalige Verbandspräsident Oli Holm sagt: «Die Erfolge sind schwer zu erklären, sie sind eine Folge der Mentalität und unseres Stolzes. Als kleine Fussballnation müssen wir in jedem Spiel mit Herz und Kopf bei der Sache sein.»

Und wo tanken die Spieler Energie? Einige davon bei einer blutigen Tradition auf den Färöer-Inseln – beim Grindadrap: Wird vor der Küste eine Gruppe Grindwale gesichtet, treiben Boote diese in eine Bucht, wo Männer mit Beilen warten und die Tiere töten. Die Bilder mit dem blutrot-gefärbten Meer gehen jedes Jahr um die Welt. Tierschützer kritisieren das Gemetzel heftig, für die Einheimischen ist es selbstverständlicher Nahrungserwerb: Auch für die Fussballer, von denen öfter welche beim Grindadrap gesichtet werden. Über Nationalstürmer Pall Klettskaro heisst es: «Er ist der Beste auf dem Platz und der beste Walfänger.»

Man mag vom aussergewöhnlichen Hobby halten, was man will: Zumindest schaden tut es den Inselkickern nicht. Die Färöer-Inseln überraschen auch in der aktuellen WM-Qualifikation: Zum Auftakt gab es ein 0:0 gegen Ungarn, gefolgt vom 2:0 in Lettland. Zuletzt verloren sie zwar 0:6 in Portugal – doch der dritte Tabellenplatz punktgleich mit den Ungarn sollte Warnung genug sein für die Schweizer Nationalspieler.