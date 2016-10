Der FC Basel teilte Jahreskartenbesitzern am Freitag mit, dass per 2017 die Preise für die Dauerkarten angepasst werden sollen. Damit sollten die Preise in den verschiedenen Kategorien «gerechter» werden, sprich der Rabatt von Jahreskarte zu Einzeleintritten soll nicht mehr in allen Kategorien unterschiedlich sein.

In den meisten Sektoren hätten Jahreskartenbesitzer neu 33,33 Prozent weniger für ihr Ticket bezahlt – das hätte jedoch nicht für alle Sektoren gegolten. Im Sektor C3/C4 wollte der FCB satte 46 Prozent aufschlagen. Neu würde eine Jahreskarte 840 Franken kosten, das sind 265 Franken mehr als bisher.

Das sorgte für heftige Kritik. Den FCB erreichten übers Wochenende zahlreiche «Rückmeldungen», wie er auf seiner Homepage schreibt. Bernhard Heusler erklärt in einem Interview, das von der Vereinsinternen Medienstelle geführt wurde, dass diese Rückmeldungen den FCB dazu bewogen haben, die Änderungen doch nicht durchzuführen. 2017 bleiben die Preise gleich.

Nun soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die das weitere Vorgehen besprechen soll. Ihr Vorschlag, wie die Preisanpassungen durchgeführt werden können, werde dann an der GV Mitte 2017 vorgestellt. (zam)