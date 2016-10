Nach der 0:1 Niederlage gegen Sampdoria Genua am Sonntag ist Inter in der Serie A auf den 12. Platz zurückgefallen, dies mit der negativen Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen (bei zwei Unentschieden). Schon am Donnerstag im Europa-League-Spiel in Southampton soll die Mannschaft interimistisch von Nachwuchscoach Stefano Vecchi geführt werden.

Inter hatte den früheren Verteidiger Frank de Boer, den Europameister von 1988, am 9. August verpflichtet, zwei Wochen vor Beginn der Meisterschaft und nachdem der Vertrag mit Roberto Mancini "in gegenseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden war. Möglicherweise war De Boer von der neuen Aufgabe überfordert, zumal er vorher in Italien weder gespielt noch eine Mannschaft trainiert hatte. Zuvor war er als Coach seines Stammvereins Ajax Amsterdam in sechs Jahren viermal niederländischer Meister geworden.

Nebst den mässigen Ergebnissen in der Meisterschaft enttäuschte Inter unter De Boer auch in der Europa League mit den Niederlagen gegen Hapoel Beer Sheva und Sparta Prag.