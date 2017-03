2006

Es ist das wohl legendärste Finale einer Saison in der Super League. Die Ausgangslage ist simpel: Will der FCZ den FCB noch auf der Zielgeraden abfangen und die Meisterschaft gewinnen, muss er auswärts in Basel gewinnen. Das gelingt dank des Siegtreffers in der 93. Minute. Es folgt die «Schande von Basel» mit wüsten Scharmützeln.