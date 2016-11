Damit bleibt China, das 2002 letztmals an einer Endrunde dabei war, in der Gruppe A in Asiens WM-Qualifikation auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf Usbekistan, das als Dritter den Barrage-Platz belegt, beträgt sieben Punkte. Ausstehend sind noch fünf Spiele.

YB-Stürmer Yuya Kubo kam beim 2:1-Sieg Japans gegen Leader Saudi-Arabien in der ersten Halbzeit zum Einsatz, ehe er durch Milans Keisuke Honda ersetzt wurde. Die Tore für Japan, das durch den Erfolg zu Saudi-Arabien aufschloss, erzielten die Europa-Legionäre Hiroshi Kiyotake (FC Sevilla) und Genki Haraguchi (Hertha Berlin).