Den Treffer des Tages an der Stamford Bridge erzielte in der 76. Minute Diego Costa. In unnachahmlicher Weise luchste der Spanier an der Seitenlinie dem nordirischen Verteidiger Gareth McAuley den Ball ab und traf aus relativ spitzem Winkel ins Lattenkreuz. Für Costa war es der 12. Saisontreffer und das fünfte Tor in den letzten fünf Spielen.

Chelsea zog damit an der Tabellenspitze wieder mit drei Punkten auf Arsenal davon und baute seine Siegesserie auf neun Partien aus. Die letzte Niederlage in der Meisterschaft kassierte das Team von Antonio Conte Ende September gegen Arsenal.

Chelsea - West Bromwich Albion 1:0 (0:0). - 41'000 Zuschauer.- Tor: 76. Diego Costa 1:0.

Rangliste. 15. Runde: 1. Chelsea 15/37 (33:11). 2. Arsenal 15/34 (36:15). 3. Liverpool 14/30 (35:18). 4. Manchester City 15/30 (32:19). 5. Tottenham Hotspur 14/27 (24:10). 6. Manchester United 14/21 (19:16). 7. Watford 15/21 (21:26). 8. West Bromwich Albion 15/20 (20:18). 9. Everton 15/20 (19:19). 10. Stoke City 15/19 (17:22). 11. Bournemouth 15/18 (21:25). 12. Southampton 14/17 (13:15). 13. Burnley 15/17 (15:25). 14. Leicester City 15/16 (21:26). 15. Middlesbrough 14/15 (13:15). 16. Crystal Palace 15/15 (27:29). 17. West Ham United 14/12 (15:29). 18. Swansea City 15/12 (19:31). 19. Hull City 15/12 (14:32). 20. Sunderland 15/11 (14:27).