Bürgy kam bei YB vor der Winterpause je zweimal in der Super League und im Cup zum Einsatz. Letzte Saison war er an den FC Wohlen in die Challenge League ausgeliehen.

Die Thuner reagierten mit dem Leihgeschäft auf den verletzungsbedingten Ausfall von Thomas Reinmann. Der Abwehrchef hatte sich kurz vor dem Rückrunden-Auftakt am letzten Wochenende (1:0 bei den Grasshoppers) an den Adduktoren verletzt und fällt noch rund vier bis fünf Wochen aus.