Bernhard Heusler, wir waren etwas überrascht, als wir von publik gemachten Entwicklungen erfuhren.

Bernhard Heusler: Wir waren auch etwas überrascht. Aber es ist schwer, so etwas unter der Decke zu halten, und es ist auch nicht nötig. Es ist so, dass wir uns, wie wir das im Sommer angekündigt hatten, Gedanken gemacht über die Zukunft. Gegen Winter haben wir uns dann entschieden, dass wir eine Lösung möchten in Basel suchen möchten für die Zeit nach uns. Und diese Lösung haben wir dann auch etwas provoziert. Am Schluss entscheidet dann aber das unabhängige Gremium.

Die Pläne klangen sehr konkret. Bernhard Burgener und Marco Streller sollen die neuen Köpfe des Vereins sein. Stimmt das?

Wir haben es nicht dementiert, und wenn der FC Basel etwas nicht dementiert, dann ist in der Regel schon etwas dran.

Also stimmt es. Sind Sie auf die beiden Herren zugegangen?

Es ist so, dass wir mit diversen Leuten geredet haben, die intern mehr Verantwortung übernehmen wollten. Die noch mehr Aufgaben im Verein übernehmen wollten. Diese angesprochene wäre mit Sicherheit eine Lösung hinter der die aktuelle Vereinsführung stehen könnte.

Wieso ist alles plötzlich so schnell gegangen?

Das ist vielleicht auch ein bisschen die Realität, die hier mitspielt. Wenn man einen Prozess auslöst, wie wir das getan haben, als wir uns für eine Basler Lösung ausgesprochen und diese provoziert haben, dann nimmt das schnell eine gewisse Eigendynamik an. Und dann muss man die eigenen Interessen auch zurückstellen, und im Sinne des Vereins handeln. Beiden Seiten kann man es selten Recht machen.