Spielberechtigt in der Super League ist Barnetta erst nach der Winterpause. Die Rückrunde beginnt am 4. Februar 2017, St. Gallen tritt zuerst in Vaduz an.

Barnetta war im Alter von elf Jahren vom FC Rotmonten zum FCSG gestossen und hatte sich 2002 als 17-Jähriger als Stammkraft in der 1. Mannschaft etabliert. Bis zu seinem Transfer 2004 in die Bundesliga, in welcher er bei Hannover, Leverkusen, Schalke und Frankfurt engagiert war, lief er 52-mal für die St. Galler auf.