Der 30-jährige bosnische Stürmerstar zeichnete für die ersten beiden Tore der Römer im Stadio San Paolo verantwortlich. Kurz vor der Pause traf Dzeko nach Vorarbeit des ehemaligen Baslers Mohamed Salah, neun Minuten nach dem Seitenwechsel drückte er den Ball mittels Kopf über die Linie.

In der Tabelle ist die Roma dank den Saisontoren 6 und 7 von Dzeko und dem 4. Treffer von Salah an Napoli auf Platz 2 vorbeigezogen. Leader Juventus spielt am Abend (20.45 Uhr) gegen Udinese.

Serie A. Die Resultate vom Samstag: Napoli - AS Roma 1:3.

Rangliste: 1. Juventus Turin 7/18 (15:4). 2. AS Roma 8/16 (19:10). 3. Napoli 8/14 (15:9). 4. AC Milan 7/13 (12:10). 5. Chievo Verona 7/13 (9:6). 6. Lazio Rom 7/13 (13:7). 7. Genoa 6/11 (8:5). 8. Torino 7/11 (13:8). 9. Inter Mailand 7/11 (9:8). 10. Bologna 7/10 (8:11). 11. Cagliari 7/10 (11:13). 12. Atalanta Bergamo 7/9 (10:12). 13. Sassuolo 7/9 (9:12). 14. Fiorentina 6/8 (6:6). 15. Sampdoria Genua 7/7 (7:10). 16. Udinese 7/7 (6:12). 17. Pescara 7/6 (7:10). 18. Palermo 7/6 (4:8). 19. Empoli 7/4 (2:11). 20. Crotone 7/1 (5:16).