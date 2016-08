Die Begründung, warum die Anti-Doping-Behörden 2010 dreimal das verbotene Steroid Dehydroepiandrosteron in Merritts Urin fanden, ist so kurios, dass sie fast stimmen muss. Der Doppel-Olympiasieger von Peking 2008 und Doppelweltmeister von Berlin 2009 gab an, ein Mittel zur Penisvergrösserung zu sich genommen zu haben. Nach der 21-monatigen Sperre knüpft der Amerikaner nahtlos an die guten Leistungen an. Der 30-Jährige gewann in Rio über 400 m Bronze sowie mit der 4x400m-Staffel Gold und steht nach 2014 und 2015 kurz vor dem dritten Triumph im Diamond Race. Weil der neue Weltrekordhalter und Olympiasieger Wayde van Niekerk in Zürich fehlt, gilt Merritt als Favorit.

Kariem Hussein: Der Schweizer Trumpf