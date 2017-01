Aber was soll’s, die Massen wollten ja schliesslich «Roger, Roger!» sehen. Selbst, wenn er sich nur ein bisschen einschlägt, für seinen Viertelfinal gegen Mischa Zverev am Abend. Alle Übrigen konnten sich via Facebook live mitanschauen, wie Federer mit Severin Lüthi und Ivan Ljubicic ein bisschen aufschlug, ein paar Vorhände und ein paar Rückhände übte. Ganz locker, ganz entspannt. Und wie er dann sechs Stunden später im Viertelfinal genauso locker mit 6:1, 7:5 und 6:2 gewann.

Der harte Weg zum Topspieler

Zverev hatte in seinem Retro-Stil, dem Serve-and-Volley-Modus, Federer nicht viel anhaben können. Der Hamburger nahm es aber mit Humor. «Ich hatte zumindest einen sehr guten Sitzplatz, von dem ich sehen konnte, wie Roger spielt», meinte Zverev, «und teilweise gab es Momente im Match, in denen ich dachte: ‹Das kann nur Roger machen.› Die Sache hatte bloss einen Haken: «Leider war ich derjenige auf der anderen Seite des Netzes und musste das miterleben.»

Unter anderen Umständen hätte man dem sympathischen Zverev einen weiteren Coup bei seinem furiosen Lauf in Melbourne gegönnt, doch schliesslich fieberte die Schweiz ja dem nächsten grossen Duell zwischen Federer und Wawrinka entgegen.

Es wird ihr 22. Schlagabtausch und der zweite in einem Grand-Slam-Halbfinal. Am US Open 2014 gewann Federer damals glatt. Doch seither hat der Lausanner seine dritte Major-Trophäe gewonnen und sich noch mehr zum Topspieler gemausert. Es ist längst sich mehr das Duell zwischen Lehrling und Meister.

«Ich bin viel selbstbewusster geworden», betont Wawrinka, «wenn ich den Platz betrete, dann spielt es keine Rolle, gegen wen ich spiele – ich weiss, was ich tun muss, um zu gewinnen.» Gegen Federer allerdings sei das ein bisschen anders, fügt er hinzu: «Roger ist so gut, der hat auf alles eine Antwort.»