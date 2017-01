Gleichzeitig werden Zahlen, Statistiken und Superlative Roger Federers Vermächtnis nicht gerecht. Die Suchmaschine Google spuckt über 30 Millionen Referenzen aus, auf Youtube befassen sich über eine halbe Million Videos mit ihm. Die Online-Buchhandlung Amazon führt über 11’000 Titel, die sich ausschliesslich oder teilweise mit ihm beschäftigen. Sie tragen Namen wie «Roger and Me: Story of an Obsession», «Spirit of a Champion» oder «Das Tennisgenie», das Standardwerk des Journalisten René Stauffer, das alleine in der Schweizer über 30’000 Mal verkauft und in neun Sprachen übersetzt wurde.

Der inzwischen verstorbene Schriftsteller David Foster Wallace erhebt Federer in einem Essay für die «New York Times» zur religiösen Erfahrung. Federer sei eine fast schon metaphysische Erscheinung. Nie sei er aus der Balance. Seltsam entkörpert schwebe er über den Platz. «Man sollte perfekt spielen können», sagt er 1995 als 15-Jähriger. «Für ihn war der Weg das Ziel, und der Weg bestand darin, die Bälle mit seinem Schläger möglichst perfekt zu treffen und zu platzieren. Davon schien er besessen zu sein. Er wollte in diesem Rechteck mit dem Netz, das ihn so faszinierte, nicht den Gegner beherrschen, sondern den Ball, den er gleichzeitig liebte und hasste», schreibt Stauffer in «Das Tennisgenie».

Obwohl uneingeschränkt bewundert, entwächst Federer in der Blüte seiner Schaffenskraft der Schweiz, wo alles geordnet, wo alles vielleicht auch ein wenig provinziell angehaucht erscheint. Es ist die Zeit, in der Roger Federer zum Unfassbaren wird. Ausdruck dessen ist, dass er 2005 zwar zwei Grand-Slam-Turniere gewinnt und zum Weltsportler gewählt wird. Schweizer Sportler des Jahres aber wird aber der Berner Motorradfahrer Tom Lüthi. Möglicherweise fällt es den Schweizern immer schwerer, Federers Lebenswelt zu verstehen, Sie erkennen sich wieder in Beat Feuz, dem Bauernsohn mit den kaputten Knie. Oder in Fabian Cancellara, dem Radfahrer mit dem hölzernen Englisch. Bei Federer aber ist alles perfekt. Er parliert gekonnt in den Landessprachern, in perfektem Englisch. Er beherrscht die gesamte Klaviatiur der Konversation, egal ob Staatsoberhaupt oder Anhänger.