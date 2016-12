Es war nur eine Frage der Zeit, bis Red Bull, bis dahin vor allem im Extrem- und Automobilsport (Sauber!) aktiv, den Fussball für sich entdeckt. 2005 ist es so weit: Der hinter Coca-Cola und Pepsi drittwertvollste Getränkehersteller der Welt entert die globale Sportart Nummer 1. Entgegen den amerikanischen Riesen, die sich auf Sponsoring beschränken, nimmt Red Bull die Zügel selbst in die Hand:

Am 6. April 2005 kauft das Unternehmen aus Fuschl am See (20 Minuten von Salzburg entfernt) den SV Austria Salzburg und benennt ihn um in FC Red Bull Salzburg. Ab sofort hat Red Bull das alleinige Bestellungs- und Abberufungsrecht über den Vorstand, solange er Vereinsmitglied ist – auch ohne Zustimmung der Mitglieder. Seither hat Red Bull in Österreich sieben von möglichen elf Meistertiteln gewonnen – doch der ersehnte Sprung in die Champions League bleibt verwehrt. Der Leistungsunterschied zwischen der österreichischen Bundesliga und der Königsklasse ist zu gross.

Was tun? Red-Bull-Eigner Dietrich Mateschitz, immer nach dem Maximum strebend, richtet den Blick über die nördliche Grenze nach Deutschland. Der clevere Unternehmer entdeckt das brachliegende Begeisterungs-Potenzial in Ostdeutschland, das seit dem Mauerfall im deutschen Profifussball einen schweren Stand hat. Matthias Günther vom «Bündnis aktiver Fussballfans» damals: «Red Bull trifft auf die am Boden zerstörte Fussballstadt Leipzig. Derzeit könnte der Teufel persönlich kommen, wenn er ein paar Millionen dabei hat.» Das Potenzial einer Idee richtig einzuschätzen, war schon immer die grösste Stärke von Mateschitz.

Er kauft 2009 dem SSV Markranstädt das Startrecht in der fünften Liga ab, um nicht ganz unten beginnen zu müssen. Nur 14 Vereinsmitglieder sind zugelassen – alles Personen aus der Teppichetage von Red Bull. Dass Mateschitz den Klub wegen der Statuten nicht in Red Bull Leipzig umtaufen darf, sondern die offizielle Bezeichnung «Rasen-Ball-Leipzig» lautet, ist vernachlässigbar: Im Volksmund steht «RB» für Red Bull. Sieben Jahre später gelingt der Aufstieg in die Bundesliga. Der Meistertitel und der Einzug in die Champions League sind erklärtes Ziel. «Irgendwann wird es so weit sein», so Mateschitz über den Selbstläufer seines Projekts.

Übrigens: Neben Österreich und Deutschland gibt es weitere Fussball-Standorte von Red Bull. Seit 2006 gehören Mateschitz auch Klubs in den USA (New York Red Bulls) und Afrika (Red Bull Ghana), seit 2007 in Brasilien (Red Bull Brasil). Diese sind jedoch nicht als Mittel für sportlichen Ruhm zu verstehen – sie dienen Marketingzwecken und als Ausbildungsstätten für die Vorzeigeklubs in Salzburg und Leipzig. (wen)