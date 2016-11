Der HC Davos zeigte sich sehr bemüht, die 1:2-Schlappe am Freitagabend in Langnau vergessen zu machen. Mit dem letztjährigen Qualifikationssieger stand den Bündnern aber ein Kontrahent gegenüber, der zu solide aufgestellt ist und über zu viel Klasse verfügt. Nach zwei Dritteln hätten die Gäste höher als nur mit 2:0 führen können. Zwischen Inti Pestonis Powerplay-Tor in der 6. und Morris Trachsler 2:0 in der 34. Minute, bei dem er völlig frei zum Abschluss kam, traf Patrick Thoresen auch noch den Pfosten.

So brachte das bereits vierte Saisontor des erst 17-jährigen Nando Eggenberger nach fünf Minuten im Schlussdrittel die Spannung zurück. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr. Die ZSC Lions mussten sich höchstens den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die Entscheidung nicht früher herbeigeführt hatten.

Dem HCD reichte so eine deutliche Leistungssteigerung nicht zu einem Punktgewinn. Die abgeklärten Zürcher hingegen gewannen ihre fünfte Partie in Serie.

Davos - ZSC Lions 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

5296 Zuschauer. - SR Kurmann/Fischer, Abegglen/Küng. - Tore: 6. Pestoni (Nilsson, Geering/Ausschluss Dino Wieser) 0:1. 35. Trachsler (Chris Baltisberger, Bärtschi) 0:2. 46. Eggenberger (Lindgren, Marc Wieser) 1:2. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen den ZSC. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Wick.

Davos: van Pottelberghe; Jung, Forster; Du Bois, Kindschi; Schneeberger, Paschoud; Rampazzo; Ambühl, Kousal, Ruutu; Marc Wieser, Lindgren,Eggenberger; Simion, Corvi, Dino Wieser; Kessler, Walser, Egli.

ZSC Lions: Flüeler; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Guerra, Seger; Marti; Wick, Sjögren, Thoresen; Nilsson, Cunti, Suter; Pestoni, Schäppi, Kenins; Herzog, Trachsler, Chris Baltisberger; Bärtschi.

Bemerkungen: Davos ohne Sciaroni (krank), Axelsson, Jörg, Heldner und Rahimi, ZSC ohne Shannon (alle verletzt). Pfostenschuss Thoresen (21.).