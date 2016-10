Der schwedische Stürmer Mattias Ritola zog sich bei der 3:5-Niederlage am Samstag einen Fingerbruch zu, als er einen Puck an die Hand geschossen bekam. Der 29-Jährige, der im Sommer aus Skelleftea in die Schweiz wechselte, wird Fribourg-Gottéron rund vier Wochen fehlen.

Ob Coach Larry Huras auch auf John Fritsche und Sebastian Schilt muss, ist noch nicht bekannt.