Dem 65-jährigen Hitchcock fehlte bloss noch ein Sieg, um in der ewigen Bestenliste der NHL-Trainer auf den 3. Platz vorzurücken. Die St. Louis Blues galten in fast sechs Saisons unter Hitchcock als eines der allerbesten NHL-Teams. Letzte Saison fehlten St. Louis nur zwei Siege zur ersten Qualifikation für den Playoff-Final seit 1970. Die Blues sind die wohl erfolgreichste NHL-Organisation, die den Stanley Cup noch nie gewinnen konnte.

Ken Hitchcock wäre nach dieser Saison ohnehin zurückgetreten. Nun musste er vorzeitig gehen, weil St. Louis nach einem hervorragenden Saisonstart einbrach. In den letzten zwei Monaten holten die Blues aus 24 Spielen lediglich noch 19 Punkte, was für diesen Zeitraum in der NHL nur Platz 28 bedeutete. Hinter der Misere steht in St. Louis ein Torhüterproblem, nachdem im Sommer Goalie Brian Elliott zu Calgary wegtransferiert worden ist. Ausserdem verliessen mit Captain David Backes und Stürmer Troy Brower wichtige Führungsspieler die Organisation.