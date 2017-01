Am Donnerstag der Einzug in den Cupfinal, zwei Tage später der 3:1-Sieg im Derby: Der EHC Kloten hat vor dem Endspurt der Qualifikation die Talfahrt gestoppt. Drei Powerplay-Treffer von Doppeltorschütze Patrick von Gunten und Romano Lemm sicherten den Zürcher Unterländern den dritten Erfolg im fünften Duell der Saison gegen die ZSC Lions.

Wie die Klotener schafften auch die SCL Tigers einen wichtigen Sieg am Strich. Dank dem 4:1 gegen Meister SC Bern verringerte sich der Rückstand auf Platz 8 auf drei Punkte. Für die Stadtberner war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel seit dem Jahreswechsel. Dank dem Ausrutscher der ZSC Lions bleibt der SC Bern aber Leader.

Der EV Zug ist durch den 3:2-Auswärtssieg gegen den Tabellenletzten Ambri-Piotta auf den 2. Platz vorgerückt. Wie für das Schlusslicht Ambri verschlechterte sich auch für den Zweitletzten die Situation: Fribourg-Gottéron verlor den Anschluss an den Strich durch das 2:4 in Biel. Es war Biels fünfter Heimsieg in Folge.

Für den HC Lugano endete eine Woche nach dem Final im Spengler Cup die Rückkehr nach Davos mit einer 3:5-Niederlage gegen den HCD. Vier der letzten fünf Spiele in der NLA haben die Tessiner somit verloren.

Die NLA-Resultate vom Samstag: Davos - Lugano 5:3 (3:1, 2:0, 0:2). Biel - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Kloten - ZSC Lions 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Ambri-Piotta - Zug 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Genève-Servette - Lausanne 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) n.P. SCL Tigers - Bern 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Rangliste: 1. Bern 35/75 (111:79). 2. Zug 34/74 (109:71). 3. ZSC Lions 37/74 (116:89). 4. Lausanne 35/62 (110:91). 5. Biel 37/53 (112:110). 6. Lugano 37/48 (104:125). 7. Davos 35/47 (101:99). 8. Kloten 35/45 (104:113). 9. Genève-Servette 35/45 (86:99). 10. SCL Tigers 36/42 (85:108). 11. Fribourg-Gottéron 36/39 (93:122). 12. Ambri-Piotta 36/38 (89:114).