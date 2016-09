Der 30-jährige Offensivverteidiger wechselte auf die Saison 2014/15 hin von Kloten nach Bern und erzielte in bisher 114 NLA-Spielen 64 Punkte (11 Tore) für den SCB. Mit Bern wurde Blum in der vergangenen Saison erstmals Schweizer Meister und in der Saison zuvor Cupsieger.

Blums Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel, falls ihm ein NHL-Klub in den ersten beiden Jahren einen Einwegvertrag offeriert