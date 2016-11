Im Hinspiel (3:2) in der PostFinance-Arena hatten die Berner mit zwei Gegentoren in Unterzahl nach nicht einmal sechs Minuten den Start völlig verschlafen. Im Rückspiel war es vielmehr das Ende, das dem Schweizer Meister unerwartet noch Schwierigkeiten bereitete. Innerhalb von zweieinhalb Minuten glichen der Ex-Lausanner Juha-Pekka Hytönen und Mikko Salmio die vermeintlich beruhigende Berner 2:0-Führung aus. In der zunehmend hektîschen Schlussphase behielt der SCB aber die Übersicht, und in der 56. Minute nutzte der Kanadier Andrew Ebbett einen völlig missglückten Befreiungsschlag von Jyväskyläs Goalie Pekka Tuokkola zum 3:2. Der neuerliche Ausgleich der Finnen kam dann 22 Sekunden vor Schluss zu spät.

Dass es nochmals spannend wurde, hatte sich der SCB selber zuzuschreiben. 45 Minuten lang hatte er alles im Griff und war durch Gian-Andrea Randegger nach nur 3:16 Minuten und Ryan Lasch zu Beginn des Schlussdrittels 2:0 in Führung gegangen. Berns finnischer Coach Kari Jalonen hatte vor der Reise in den hohen Norden von einem "Playoff-Spiel 7" gesprochen. Von Playoff-Intensität war aber wenig zu sehen. Auch in Unterzahl hatten die Berner Jyväskylä, das in der finnischen Liga nur den 10. Platz belegt, gut im Griff.

Im Mitteldrittel verpassten Simon Bodenmann und Martin Plüss gute Chancen, den Vorsprung auszubauen. Dies hätte sich beinahe noch gerächt. So aber kann der SC Bern die Viertelfinals am 6. und 13. Dezember planen. Gegner ist HV71 aus Jönköping in Schweden oder Sparta Prag.

Telegramm:

JYP Jyväskylä - Bern 3:3 (0:1, 0:0, 3:2). - 3029 Zuschauer. - SR Sewell (GBR)/Björk (SWE), Nieminen/Pesonen (FIN). - Tore: 4. Randegger (Plüss, Scherwey) 0:1. 42. Lasch (Bodenmann) 0:2. 46. Hytönen (Tavi, Niku/Ausschluss Macenauer) 1:2. 49. Salmio (Friman) 2:2. 56. Ebbett 2:3. 60. (59:38) Suomela (Vainio, Salmio) 3:3 (ins leere Tor). - Strafen 4mal 2 Minuten gegen Jyväskylä, 5mal 2 Minuten gegen Bern.

JYP Jyväskylä: Tuokkola; Kuukka, Vainio; Yonkman, Niku; Friman, Kalteva; Sund, Pulli; Kolehmainen, Pihlman, Hotakainen; Turkulainen, Tavi, Hytönen; Suomela, Tuppurainen, Nättinen; Rooba, Saari, Salmio.

Bern: Genoni; Blum, Untersander; Gerber, Noreau; Krueger, Jobin; Kamerzin; Moser, Arcobello, Rüfenacht; Randegger, Scherwey, Plüss; Berger, Macenauer, Müller; Bodenmann, Lasch, Ebbett; Meyer.

Bemerkungen: Bern ohne Hischier und Reichert, Jyväskylä ohne Louhivaara (alle verletzt).