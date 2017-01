«Ich stelle mir eine Welt vor, in welcher Nino Niederreiter an der Seite von John Tavares stürmen darf.» Auf Twitter verfasste diese Nachricht kürzlich ein Fan der New York Islanders. Von jenem Team also, welches Niederreiter im Jahr 2010 an 5. Stelle gedraftet hatte, ihn aber exakt drei Jahre später im Tausch für den mässig talentierten Defensivflügel Cal Clutterbuck an die Minnesota Wild abgab.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die New York Islanders dieser Tage verzweifelt nach geeigneten Sturmpartnern für ihren Star-Mittelstürmer Tavares suchen. Sie hatten ihn mit Niederreiter in ihren Reihen, machten bei der Förderung des Schweizers aber so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann, verloren die Geduld und gaben ihn schliesslich zu einem vergleichsweisen Spottpreis ab.

Eine gesuchte Spezies

Vier Jahre später gehört Niederreiter in der NHL zu einem der besten «Powerforwards». Jener Spezies von Stürmern, nach der sich in der besten Eishockeyliga der Welt jedes Team die Finger leckt. Grosse, kräftige, furchtlose und gleichzeitig offensivstarke Spieler, die in der Lage sind, die gegnerischen Abwehrreihen physisch zu zermürben und so Raum und Zeit für ihre talentierteren Sturmpartner zu schaffen.

Deshalb schaut man bei den Islanders immer häufiger sehnsüchtig nach Minnesota, wo der Mann spielt, den man einst draftete und der jetzt so gut an die Seite von Superstar John Tavares passen würde.