In einer hart umkämpften Partie ging Dallas zweimal in Führung, Minnesota glich zweimal aus. Beides Mal hatte Niederreiter seinen Stock im Spiel. Das 1:1 in Überzahl erzielte der Flügelstürmer aus Chur nach einem schönen Querpass von Mikael Granlund selbst, beim 2:2 durch Erik Haula lieferte er den Assist. Mit fünf Toren und ebenso vielen Torvorlagen aus 18 Spielen ist Niederreiter teamintern derzeit der viertbeste Skorer.

Über einen Sieg seines Teams konnte sich der Schweizer am Ende aber nicht freuen. Nach 83 Sekunden in der Verlängerung entschied Jamie Benn das Spiel zugunsten des Heimteams. Für Dallas war es der erste Sieg nach Verlängerung seit 21 Monaten. Niederreiter durfte sich immerhin über die Auszeichnung zum zweitbesten Spieler der Partie freuen.

Josi verletzt ausgeschieden

Roman Josi und Yannick Weber feierten mit den Nashville Predators gegen die zuletzt seit vier Spielen ungeschlagenen Tampa Bay Lightning einen 3:1-Heimerfolg. Josi konnte sich beim 1:0 durch Viktor Arvidsson seinen siebten Assist der Saison gutschreiben lassen, erlebte in der Schlussphase aber einen kleinen Schreckmoment. Nach einem harten Check von Tampas J.T. Brown gut sechs Minuten vor Spielende kehrte der Berner nicht mehr aufs Eis zurück. Nach eigenen Angaben sei er aber "OK", liess Josi nach Spielschluss verlauten.

Matchwinner bei den Predators war der von den Montreal Canadiens auf diese Saison hin nach Nashville transferierte P.K. Subban. Der Verteidiger-Superstar war im Mitteldrittel zweimal mit einem Slapshot erfolgreich. Nashville bestätigte mit dem vierten Heimsieg in Folge den Aufwärtstrend. Zehn von 19 Punkten resultierten aus den letzten sieben Spielen.