Die dritte Führung in der 50. Minute gaben die Bieler nicht mehr preis. Das Tor erzielte Jacob Micflikier kurz nach Ablauf einer Strafe gegen Fribourg. 25,6 Sekunden vor dem Ende machte Julian Schmutz mit dem 4:2 den fünften Heimsieg der Seeländer in Serie perfekt. Es war der dritte Powerplay-Treffer der Bieler an diesem Abend, nachdem zuvor Stürmer Gaëtan Haas (16./22.) zweimal von der blauen Linie getroffen hatte.

Alle drei Überzahltore bereitete Marc-Antoine Pouliot vor. Der Kanadier hatte die Saison bei Fribourg begonnen, wurde jedoch Anfang Oktober suspendiert, nachdem er vor der Partie gegen Zug die Schlittschuhe vergessen hatte. Ende Oktober wechselte er dann zu Biel.

Das 1:0 war entgegen dem Spielverlauf gefallen, hatten doch die Gäste die ersten 15 Minuten dominiert. Das 2:2 für Gottéron schoss Killian Mottet, der zum fünften Mal in den letzten drei Partien reüssierte. Mit dieser Niederlage missglückte Fribourg die Hauptprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League bei Frölunda Göteborg am Dienstag.

Biel - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

6366 Zuschauer. - SR Mandioni/Mollard, Abegglen/Gnemmi. - Tore: 16. Haas (Pouliot/Ausschluss Caryl Neuenschwander) 1:0. 19. Mottet (Bykow/Ausschluss Maurer) 1:1. 22. Haas (Pouliot/Ausschluss Birner) 2:1. 46. Birner (Cervenka) 2:2. 50. Micflikier (Wellinger/Ausschlüsse Julian Schmutz; Ritola) 3:2. 60. (59:34) Julian Schmutz (Pouliot/Ausschluss Fritsche) 4:2. - Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Maurer) plus Spieldauer (Maurer) gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Earl; Sprunger.

Biel: Hiller; Lundin, Wellinger; Dave Sutter, Fey; Maurer, Nicholas Steiner; Jecker; Micflikier, Earl, Julian Schmutz; Pouliot, Haas, Pedretti; Rossi, Jan Neuenschwander, Fabian Lüthi; Horansky, Joggi, Wetzel; Tschantré.

Fribourg-Gottéron: Conz/Saikkonen (ab 57.); Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Stalder, Leeger; Chavaillaz; Ritola, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykow, Mottet; Daniel Steiner, Flavio Schmutz, Neukom; Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander.

Bemerkungen: Biel ohne Valentin Lüthi und Fabian Sutter (beide verletzt), Dufner (krank) und Rajala (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron ohne Schilt, Maret, Loichat (alle verletzt) und Mauldin (überzähliger Ausländer). - 38. Bykow verletzt ausgeschieden. - 47. Pfostenschuss Jan Neuenschwander. - Timeout Biel (58.).