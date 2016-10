Im Jahr 2013 holte die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Helsinki und Stockholm sensationell die Silbermedaille. Vier Jahre zuvor sicherten sich die ZSC Lions den Titel in der Champions Hockey League – letztes Jahr schaffte es der HC Davos in den Halbfinal.

In der NHL sorgen die Schweizer Roman Josi, Nino Niederreiter oder Mark Streit für Furore und haben sich in der besten Hockey-Liga der Welt einen Namen gemacht. Ist das eidgenössische Eishockey also im Aufwind? Nicht wirklich, sagt NHL-Scout Thomas Roost, der ein besonderes Augenmerk auf Schweizer Talente hat.

Herr Roost, wo sind hierzulande die Talent-Hotspots?

Thomas Roost: Dies kann man nicht genau lokalisieren. Früher kamen die meisten guten Hockeyspieler aus Graubünden – das ist heute nicht mehr so. Am ehesten ist der Hotspot aktuell im Grossraum Zürich/Zug zu finden.

Also ist Davos mit Trainer Arno Del Curto nicht mehr DIE Adresse für junge Talente?

Nicht wenige zeichnen das Bild, dass Del Curto in Davos super mit den jungen Spielern arbeitet. Das mag vielleicht für NLA-Niveau stimmen, doch in die NHL hat es bis jetzt keiner der ehemaligen U20-Stars wie z.B. Gregory Sciaroni, Grégory Hofmann, Dario Simion oder Samuel Walser geschafft. Sie sind jetzt gute Spieler in der NLA, jedoch nicht in der NHL und auch keine Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Arno Del Curto leistet ganz bestimmte gute Arbeit, aber nicht ganz so gute wie vielleicht einige meinen. In anderen Klubs wird ähnlich gut gearbeitet.

Wie sieht es in der Romandie und im Tessin aus?

Lange Zeit hinkten diese beiden Landesteile der Entwicklung hinterher. Zumindest in der Romandie hat man jetzt einen Schritt nach vorne gemacht und es gibt doch einige Talente, die in Genf und Lausanne landeten und sich dort positiv entwickelt haben. Ein Beispiel ist Noah Rod bei Genf, der 2014 von den San Jose Sharks als Nummer 53 in der zweiten Runde gedraftet worden ist und in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für die NHL hat.