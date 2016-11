Der Zuger Verteidiger Johan Morant wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Johan Fransson im Meisterschaftsspiel gegen Genève-Servette (5:1) für vier Spiele gesperrt und mit einer Busse von 2920 Franken belegt. Eine Sperre hat Morant bereits im Cup-Viertelfinal gegen Fribourg-Gottéron (2:1) verbüsst.

Für je eine Partie wurden Tristan Scherwey (SC Bern) und Cody Almond (Genève-Servette) gesperrt. Scherwey wurde nach seinem Check gegen den Klotener Stürmer Daniele Grassi zudem mit 1910 Franken gebüsst. Die Aktion, bei der sich Grassi eine Schulterluxation zugezogen hatte, wurde vom Verband als Behinderung taxiert.

Almond hatte am Dienstag im Cup-Viertelfinal gegen Davos einem Gegenspieler von hinten in die Füsse getreten (Slew Footing) und muss zusätzlich eine Busse in der Höhe von 1230 Franken zahlen.