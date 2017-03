Der 39-jährige Schweizer NHL-Pionier Mark Streit erlebt zum Ende seiner langen Karriere noch einen vierten und fünften Verein nach Montreal, den New York Islanders und Philadelphia, wo er seit 2013 spielte und Vize-Captain war. Er wurde von den Flyers im Tausch mit dem finnischen Stürmer Valtteri Filppula und zwei Draftpicks per sofort an den letztjährigen Halbfinalisten Tampa Bay Lightning abgegeben. Philadelphia und Tampa Bay kämpfen beide noch um einen Playoff-Platz. Im Moment liegen sie vier respektive fünf Punkte hinter dem angestrebten 8. Platz der Eastern Conference.

Gemäss Informationen von ESPN wurde Streit aber wenige Minuten später von Tampa Bay zu den Pittsburgh transferiert. Den Penguins, Titelverteidiger in der NHL, ist ein Playoff-Platz kaum mehr zu nehmen.

Streit war der erste Schweizer Feldspieler, der sich in der NHL durchsetzen konnte. In mittlerweile 765 Partien erzielte der Berner 95 Tore und 333 Assists. In dieser Saison kam Streit in 49 Partien auf 5 Treffer, aber auch eine Plus-/Minus-Bilanz von minus 10.

Auch Andrighetto wechselt

Stürmer Sven Andrighetto wechselt von den Montreal Canadiens zu den Colorado Avalanche. Der kanadische Traditionsverein gab den Trade auf Twitter bekannt. Im Gegenzug wechselt der Norweger Andreas Martinsen von Colorado nach Montreal.

Der 23-jährige Zürcher Oberländer Andrighetto spielte in den letzten drei Saisons 56 Partien (9 Tore) für die Canadiens, wurde aber auch immer wieder mal in die AHL abgeschoben.