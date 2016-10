Der ehemalige U20-Internationale stiess 2011 aus der Juniorenabteilung von Lausanne zu den Genfern und entwickelte sich zu einem kampfstarken, wuchtigen Stürmer, der sowohl am Flügel als auch als Center eingesetzt werden kann. In dieser Saison erzielte Rod in bislang acht NLA-Spielen zwei Tore und vier Assists.

Rod wurde 2014 von den San Jose Sharks als Nummer 53 in der zweiten Runde gedraftet worden. Eine entsprechende NHL-Ausstiegsklausel ist im neuen Kontrakt bei Servette enthalten.