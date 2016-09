In der vergangenen Saison spielte der Flügelstürmer Giliati in der KHL für Zagreb, wobei ihm in 53 Meisterschaftspartien je 8 Tore und Assists gelangen. Zuvor hatte er in der höchsten finnischen Liga für die Vereine Espoo Blues und Saimaan Pallo Lappeenranta gespielt und in 144 Partien 94 Skorerpunkte (39 Tore) beigesteuert.

Giliati ist in der Schweiz kein Unbekannter; 2014 war er für das Team Canada am Spengler Cup aufgelaufen.