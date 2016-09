Beim NLA-Verein unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis zum 14. November plus Option auf eine Verlängerung bis zum Ende der Saison 2016/17.

Macenauer wurde als Ersatz für den verletzungsbedingten Ausfall seines Landsmann Andrew Ebbett verpflichtet. Bei entsprechenden Leistungen kann er sich jedoch für ein längerfristiges Engagement beim amtierenden Schweizer Meister empfehlen.

Macenauer ist kein Unbekannter in der Schweiz; in der vergangenen Saison liess er sich 9 Tore und 18 Assists in 43 NLA-Partien für den EHC Biel gutschreiben.