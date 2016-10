Dank dem erst fünften Saisonsieg hievte sich Ajoie auf einen Playoff-Platz. Elf verschiedene Spieler teilten sich die Tore, der einzige Doppeltorschütze hiess Jan Mosimann. Während Ajoie Aufwärtstendenzen zeigt, läuft es Winterthur überhaupt nicht mehr. Nachdem die Zürcher am 8. Oktober zum zweiten Mal die Leaderposition in der zweithöchsten Liga übernommen hatten, verloren sie nun sechs Partien in Folge.

Erschwerend kommt hinzu, dass dem Team von Trainer Michel Zeiter derzeit Stammtorhüter Remo Oehninger fehlt. Der 28-Jährige zog sich vor einer Woche eine leichte Hirnerschütterung zu und fehlt dem Team an allen Ecken und Enden. Sein Ersatz, der erst 19-jährige Oliver Etter, wurde gegen Ajoie in seinem zweiten Einsatz von Beginn weg nach dem 0:6 durch den noch zwei Jahre jüngeren Justin Gianola ersetzt. Aber auch dieser kassierte sechs Gegentreffer.

Wie am Vortag (2:3 nach Verlängerung gegen La Chaux-de-Fonds) nahe am ersten Saisonsieg stand Biasca. In Langenthal führten die Tessiner erneut, aber wieder mussten sie noch den Ausgleich hinnehmen (55.) und letztlich die 14. Niederlage verkraften. Den Siegtreffer für Langenthal in der letzten Minute der Verlängerung schoss Jeffrey Füglister, der bereits das 1:0 nach 38 Sekunden erzielt hatte.

Resultate vom Samstag: GCK Lions - Visp 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Winterthur - Ajoie 2:12 (0:4, 1:3, 1:5). Langenthal - Biasca Ticino Rockets 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 1:0) n.V.

Rangliste: 1. Olten 13/32 (50:35). 2. La Chaux-de-Fonds 14/32 (58:36). 3. Langenthal 14/28 (50:31). 4. Rapperswil-Jona Lakers 12/22 (46:32). 5. EVZ Academy 14/22 (35:43). 6. Winterthur 15/21 (39:48). 7. Red Ice Martigny 11/19 (29:22). 8. Ajoie 14/19 (64:43). 9. Visp 14/19 (37:42). 10. GCK Lions 14/17 (34:47). 11. Hockey Thurgau 13/7 (27:45). 12. Biasca Ticino Rockets 14/5 (27:72).