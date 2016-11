Spiel der Wahrheit heute in Sofia. Ein Sieg und alles ist in Ordnung, eine Niederlage und vieles ist infrage gestellt. Bei einem Unentschieden, bei dem der FCB mindestens ein Tor schiesst, fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde, wenn Basel Arsenal empfängt und Ludogorets in Paris zu Gast ist. Es geht letztlich um nichts weniger als um die Qualität dieses Teams und seines Trainers. Ein Sieg, und das Europa-Abenteuer geht weiter. Dann wäre die Diskussion um Trainer Urs Fischer vorerst beendet. Eine Niederlage und vorbei wäre der Tanz auf internationalem Parkett. Vielleicht wäre es auch das Ende für Urs Fischer. Es geht um alles oder nichts. Also befragen wir die Elf, die es heute wohl richten soll, und ihren Trainer.