Deshalb ist eher davon auszugehen, dass die Basler die Offensiv-Aktionen der Londoner schon im Zentrum zu unterbinden versuchen. Da Serey Die verletzt ist und Regisseur Matias Delgado fraglich, könnte es sein, dass Fischer ein 4-2-3-1 spielen lässt – mit Xhaka und Fransson in den eher defensiven Rollen sowie Zuffi als Zehner.

Egal, welche Taktik Fischer letztlich wählt, eines ist garantiert: FCB-Goalie Tomas Vaclik wird eine zentrale Rolle spielen. Arsenal schoss in den letzten vier Spielen im Schnitt drei Tore. Doch der Tscheche lässt sich davon nicht beirren: «Es ist als Goalie einfacher, fokussiert zu bleiben, wenn etwas los ist im Strafraum.» Aber sowohl er als auch Trainer Fischer wollen sich nicht mit dem Verteidigen begnügen. Man will vor allem das eigene Spiel aufziehen, selbstbewusst und mutig. Wer weiss, vielleicht sogar so mutig, dass Fischer in einem so wichtigen Spiel das System wechselt.