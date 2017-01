Constantin zahlt halbe Million

Gestern Nachmittag lancierten die Westschweizer ihre Kandidatur auf dem Berner Bundesplatz offiziell – mit Raclette, Pressekonferenz und Gratis-Skipässen für die Medienschaffenden. Anwesend war nicht nur Unternehmer und FC-Sion-Präsident Christian Constantin, der das Projekt mit mehr als 500 000 Franken aus der privaten Tasche mitträgt, sondern auch allerlei Schneesport-Stars und Polit-Prominenz.

Die Message war klar: Die Westschweiz ist bereit, und zwar mehr als beim gescheiterten Olympia-Pitch 1999 und mehr als die Konkurrenz aus dem Bündnerland. An 21 Standorten zwischen Biel (Hockey) und Visp (Curling), zwischen Verbier (alpine Disziplinen) und Lausanne (Eiskunstlauf) sollen die Spiele stattfinden, fast ausschliesslich in bereits bestehenden Bauten. Als olympische Bündner Exklave wäre auch St. Moritz mit der weltweit einzigen Natureis-Bobbahn mit dabei. Neu gebaut würde die Skisprungschanze in Kandersteg, die Eisschnelllaufhalle in Aigle und natürlich das olympische Dorf.

Die öV-Games

Um das Herzstück der Spiele will sich Christian Constantin persönlich kümmern. Der Architekt plant auf dem Gelände der stillgelegten Tamoil-Raffinerie in der Walliser Gemeinde Collombey eine Öko-City, die nach ihrer Zwischennutzung als olympisches Dorf Wohnraum für 20 000 Menschen böte. Doch nicht nur das olympische Dorf soll energetisch neue Massstäbe setzen. Die Westschweizer wollen die gesamten Spiele CO2-neutral durchführen.

Der Berner Ständerat Hans Stöckli, auf dessen Initiative hin sich die ursprünglich 3 Westschweizer Olympia-Projekte zur gemeinsamen Kandidatur «Sion 2026» zusammenschlossen, glaubt fest, dass das möglich ist: «Ein Grossteil der Besucher und Athleten kann mit dem öffentlichen Verkehr aus ganz Europa anreisen und sich problemlos mit dem öV zwischen den Standorten bewegen», betont Stöckli. Für die temporären Bauten wolle man mehrheitlich auf Holz statt auf Zelte setzen und damit die Energiekosten niedrig halten. Unklar bleibt aber, wie die Flüge, die nötig sind, um die Athleten aus der ganzen Welt in die Westschweiz zu fliegen, ins Öko-Konzept passen. «Ich will nicht das Versprechen abgeben, dass wir auch die Flugverbindungen in die Bilanz aufnehmen», gibt er zu.

Flugverbindungen hin oder her: Die Winterolympiade 2026 gehört in die Schweiz, davon ist Christian Constantin überzeugt. «Unser Land braucht die Olympiade, um junge Athleten aufbauen zu können, die uns 2026 stolz machen werden», sagt der Unternehmer. Beim medienwirksamen Hockey-Zielschiessen auf dem Eisfeld vor dem Event-Zelt verfehlte Constantin das «Sion 2026»-Tor zwar knapp, genau wie «Sion 2026»-Vereinspräsident Jean-Philippe Rochat. Der Walliser Staatsrat und Olympia-Unterstützer Jean-Michel Cina traf dann immerhin den Pfosten. Das ist schon mal ein Anfang.