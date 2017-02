Europa wacht so langsam aus dem Winterschlaf auf. Auf den Feldern rollte lange kein Ball mehr, auf dem Transfermarkt ebenso wenig. Nur die Chinesen überraschten uns ab und zu mit manchem Einkauf. In der Schweiz bleibt das Fenster bis zum 15. Februar geöffnet. Genug Zeit also für die Schweizer Klubs, um sich zu verstärken. Lesen Sie in unserem Transferticker die wichtigsten Transfers nach.