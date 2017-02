Woran liegt das? Warum haben ausgerechnet in der Abfahrt die Topfavoriten oft Mühe, ihren Status in Gold umzumünzen? Sportpsychologe Jörg Wetzel sagt: «Man kann das Glas auch als halb voll betrachten: In der Hälfte der WM-Abfahrten hat sich einer der sogenannten Favoriten durchgesetzt.» Weiter sagt er: «Der Begriff ‹Topfavorit› ist schwammig – der Kreis der Podestkandidaten ist bei Abfahrten besonders gross.»

Als dritten Grundsatz schickt Wetzel, der 2014 in Sotschi die Schweizer Olympioniken betreute, voraus: «Im Skisport entscheiden Nuancen. Für Gold muss alles aufgehen – und das ist bei keinem Fahrer selbstverständlich.» Viertens: «Ein Grossanlass hat seine eigenen Gesetze. Es sind mehr Emotionen im Spiel, der Druck ist höher.»

Liegt es also an den Begleiterscheinungen einer WM, wenn Favoriten von Aussenseitern übertölpelt werden? Um die Topfahrer, das ist in diesen Tagen am Beispiel Feuz zu beobachten, ist der Rummel gigantisch. Medien, Sponsoren, Fans – alle haben Ansprüche. Umso mehr, wenn der Athlet ein Heimspiel hat. Das wegzustecken, kostet Energie. Wetzel: «Man ist abgelenkter als im Weltcup-Alltag und braucht Zeit, um wieder fokussiert zu sein.»

Hingegen können sich die Fahrer im Schatten der Favoriten wie immer auf das Rennen vorbereiten – was die entscheidenden Prozente Lockerheit und Konzentration ausmachen kann.

Wetzel betrachtet den Rummel nicht zwingend als Nachteil, so wüssten ihn einige Athleten auch positiv für sich zu nutzen. «Einen Spitzenfahrer zeichnet aus, wie er seine Termine vor dem Rennen regelt: Welche nimmt er wahr? Welche sagt er ab, um nicht zu stark abgelenkt zu sein?»