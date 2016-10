Das Drama ist bald zwei Jahre her. Vladimir Petkovic sitzt an einem Holztisch, mitten in der Pampa von Maribor. Es ist der Tag nach dem 0:1 gegen Slowenien. Nach der Niederlage gegen England zum Start ein weiterer Rückschlag in der EM-Qualifikation. Und ein Horrorstart für ihn selbst als Nationaltrainer. Petkovic ist um Gelassenheit bemüht. Trotz der Pleite in Slowenien spürt er damals schon: «Ja, diese Spieler verstehen mich. Sie haben ein offenes Ohr für meine Ideen.»

Der Weg bleibt harzig. Aber die Schweiz kämpft sich zurück. Schafft als Gruppenzweiter hinter England die EM-Qualifikation. Und zeigt dort erfrischende Auftritte. Das Turnier endet zwar im Achtelfinal gegen Polen. Aber erst im Penaltyschiessen. Zudem nährt die Art und Weise die Hoffnungen.

Drei Monate ist der französische Fussball-Sommer nun her. Und nun hat Petkovic – anders als vor zwei Jahren – die Chance auf einen perfekten Start in die WM-Qualifikation. Das ist ungleich wichtiger, weil sich nur der Erste direkt für die WM in Russland qualifiziert.

Der Sieg gegen Europameister Portugal (2:0) war Petkovics grösster Sieg als Schweizer Nationaltrainer. Am nächsten Freitag bietet sich die Gelegenheit, mit Ungarn einen weiteren Konkurrenten entscheidend zurückzubinden. Zumal die Magyaren auf den Färöer Inseln nicht über ein 0:0 hinauskamen.

Wenn Petkovic über den Sieg gegen Portugal nachdenkt, verfällt er nicht gleich in grenzenlose Euphorie. Er lächelt. Sagt dann: «Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.» Diese Herangehensweise schadet bestimmt nicht.