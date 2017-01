Der Weg des einst Hochbegabten zurück zu Startnummern, die ihm realistische Chancen einräumen, ist steinig. «Es ist unglaublich schwierig», sagt Schmidiger. «Das hat in den letzten Jahren nicht funktioniert, zuletzt am Donnerstag auch in Zagreb nicht.» Dort schied er bei schwierigen Bedingungen schon vor der ersten Zwischenzeit aus.

Seit Wengen 2012 schaffte er es genau viermal in die Weltcuppunkte. In 37 Rennen gelangen ihm je ein 17., 23., 26. und 28. Platz. Diese magere Bilanz steht im krassen Kontrast zu den Europacup-Resultaten, wo er bereits neunmal auf dem Podest stand. «Das», so Schmidiger, «stimmt mich positiv, ich bin weniger weit weg, als es den Anschein macht. Ich bräuchte nur den Schalter umzulegen. Ich setze alles daran, dass das in Adelboden passiert.»

Gute Europacup-Ergebnisse in Ehren, aber im Weltcup bringen sie nicht viel. Denn nur Siege zählen. «Oder», so Schmidiger, «2. Plätze mit fünf Hundertsteln Rückstand. Ein 2. Platz mit drei oder vier Zehnteln Rückstand ist von der Leistung her auch nicht schlecht, aber FIS-Punkte-mässig fürs Startranking nichts wert.»

Und der Europacupsieg in Kronplatz brachte auch nichts, weil es sich um ein Parallelrennen handelte. «Für die Moral tat das aber gut», sagt Schmidiger, der gemäss seinem Trainer Matteo Joris im Weltcup oft jenes Selbstbewusstsein vermissen lässt, das ihn im Europacup auszeichnet: «Da und auch in den Teamevents, wo er weiss, dass er der Beste ist, startet er mit breiter Brust. In den Füssen hat er es, aber nicht immer im Kopf.»