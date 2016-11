Die grossen Zeiten der Schweizer Nordisch-Kombinierer sind längst passé. Der Name Hippolyt Kempf verblasst im Bewusstsein vieler Sportfans. Und der Name Tim Hug tauchte dort nie so richtig auf, selbst wenn der 29-Jährige aus Gerlafingen seit acht Jahren im Weltcup startet und am 4. Januar 2014 in der tiefen russischen Provinz sogar ein Rennen auf Weltniveau gewonnen hat.

Mehr als ein erfreulicher Ausreisser nach oben war dieser Erfolg nicht. Seither bewegt sich Hug wieder im vorderen Mittelfeld der Rangliste, fernab der deutschen TV-Kameras, welche auf die eigenen Seriensieger fokussieren. Und das Schweizer Fernsehen widmet Hug, thematisch eingequetscht zwischen dem Skispringen und Langlauf mit den nationalen Helden Ammann und Cologna, kaum je eine Sendesequenz. Zwar darf sich Hug rühmen, im letzten Winter zur oft vermissten Konstanz gefunden zu haben, doch wer interessiert sich in einer Randsportart schon für Ränge zwischen 10 und 30?