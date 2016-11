Es ist schon etwas irritierend: Wenn sich heute Abend die Schweizer Nationalmannschaft in Lugano besammelt, fehlt Michael Lang. Der Rechtsverteidiger, in der letzten Partie in Andorra noch neunzig Minuten im Einsatz, steht nicht im Aufgebot für das WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer-Inseln vom nächsten Sonntag, 18.00 Uhr, in Luzern.

Nach seiner im Spiel gegen GC erlittenen Sprunggelenkverletzung und dem Forfait für das Champions-League-Spiel gegen den PSG verzichtete Naticoach Vladimir Petkovic am Freitag darauf, den 25-Jährigen aufzubieten.

Doch, oh Wunder: Tags darauf stand Lang gegen Lausanne in der Startformation des FCB und spielte − wenn auch nicht in einer Superform − durch. Es scheint, in der Kommunikation zwischen dem Verband und dem FC Basel sei in diesem Fall etwas schiefgelaufen.

Schiefgelaufen ist auch das 100. Bundesligaspiel von Johan Djourou. Und der sonst so zuverlässige Nico Elvedi erlebte in Berlin einen rabenschwarzen Abend. Das Wochenende der Schweizer Nationalspieler im Überblick:

Yann Sommer

Der Im-Stich-Gelassene