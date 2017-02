20 Sekunden hat es nur gedauert, bis Michel Aebischer in der Super League seine erste Duftmarke setzte. Im Spiel gegen Luzern (2:1) am 13. September eben erst eingewechselt, lief er nach einem langen Sprint allein auf David Zibung zu, scheiterte aber mit seinem frechen Lupfer am Luzerner Goalie. Hätte er getroffen, wäre ihm ein Platz in den Rekordbüchern sicher gewesen. Vor 15 Jahren hatte der damals noch nicht 17-jährige Johann Vonlanthen bei seinem Debüt für YB gegen Sion sechs Minuten für sein erstes Tor gebraucht.

Aebischer ist nur einer von elf (!) Spielern, die zumindest einen Teil ihrer Ausbildung im YB-Nachwuchs machten und in dieser Saison in Pflichtspielen für die Berner am Ball waren. Als da sind:

Yvon Mvogo

Gregory Wüthrich

Linus Obexer

Sven Joss

Leonardo Bertone

Michael Frey

Florent Hadergjonaj

Nicolas Bürgy

Kwadwo Duah

Marco Wölfli