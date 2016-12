Das Abenteuer Sion, wo er seit November in der U21 trainiert, ab nächstem Jahr auch zum Einsatz kommen soll. Mit der Hoffnung, dass Sion-Trainer Peter Zeidler bald schon auf ihn setzt. Der Österreicher hat seit seiner Verpflichtung immer wieder auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gesetzt.

Wohin wollen die Basler?

Anders sieht es da derzeit in Basel aus. 2013 erst eröffnete Roche-Miterbin Gigi Oeri den mit ihren Millionen gebauten FCB-Campus, die landesweit beste Infrastruktur für Nachwuchsarbeit. Zugleich finanziert sie den Campus-Betrieb über eine Stiftung mit einem einstelligen Millionen-Betrag pro Jahr.

Auch hat der FCB in den vergangenen Jahren ein Zusammenarbeitsmodell mit Partnervereinen aufgebaut, um sicherzustellen, dass man alle Talente im Umkreis von 50 Kilometern beim FC Basel kennt. Aber zuletzt haben nur noch wenige Nachwuchs-Spieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und kaum einer hat sich durchgesetzt.

Adrian Knup ist sich dessen bewusst, sagt: «Die Anforderungen an uns wurden in den letzten Jahren immer höher. Eigentlich gilt nur noch der Meistertitel. Entsprechend ist das Niveau in der ersten Mannschaft gestiegen. Das macht es für Junge schwieriger.» Aus dem aktuellen Kader kommt einzig Taulant Xhaka aus dem eigenen Nachwuchs und zu regelmässigen Einsätzen. Innenverteidiger Eray Cümart durfte bisher nur im Cup ran.

Tatsächlich ist das FCB-Kader so breit besetzt wie noch nie. 16 Nationalspieler fungieren im 27-Mann-Kader. Trainer Urs Fischer wird immer mal wieder vorgeworfen, dass er zu wenig auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setze. «Das Niveau in der ersten Mannschaft ist richtig hoch», sagt Nachwuchschef Knup. «Er kennt alle Potenzial-Spieler, lässt sie immer wieder in der ersten Mannschaft trainieren.» Fischers Anspruch an einen Jungen: Er muss mindestens gleich gut sein wie die Konkurrenz auf seiner Position.